Премьера мюзикла «Еділ мен Жайық» состоялась в Атырау

В Атырау состоялась премьера мюзикла «Еділ мен Жайық», основанного на жизни и творчестве известного писателя, композитора, искусствоведа, заслуженного деятеля культуры Казахстана и Кыргызстана — Ильи Жаканова, передаёт «24KZ».

Вместе с артистами молодёжного театра к постановке пьесы привлекли этнофольклорные и вокально-инструментальные ансамбли. В двухчасовом спектакле зрителям представили жизненный путь главного героя: его детство, юношеские годы, путь становления и признания.

Игру и талант актёров высоко оценил главный гость мюзикла — сам Илья Жаканов.

Илья Жаканов, Герой Труда Казахстана:

- Каждая песня, которая звучала со сцены, — напоминание о прошлом. Это очень трогает. Игра актёров была на высшем уровне. Очень много молодых талантов. Ещё академик Каныш Сатпаев говорил, что душа казахского народа — в музыке. Он был прав. Музыка делает нас лучше, вдохновляет, воодушевляет, дарит незабываемые чувства.