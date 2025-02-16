Инклюзивный концерт памяти Мукагали Макатаева прошёл в Алматы

Концерт, посвящённый 94-летию выдающегося поэта и писателя Мукагали Макатаева, прошёл в Алматы. В нём приняли участие артисты с нарушением зрения — участники бесплатных инклюзивных кружков при Театре традиционного искусства «Алатау», передаёт корреспондент «24KZ».

«Ата толғауы», «Көне Тараз» и другие знаменитые кюи исполнили артисты инклюзивных студий. С 2021 года в Театре традиционного искусства «Алатау» работают 10 секций, которые посещают около 200 человек. Здесь обучают танцам, вокалу, жестовому пению, клоунаде, а также дактилологии — системе общения для людей с нарушением слуха. Участники создают свои вокальные и инструментальные коллективы. Один из самых известных — ансамбль народных инструментов «Армандастар».

Владимир Умеров, ударник ансамбля народных инструментов «Армандастар»:

- Слышать. Самое главное — слышать друг друга в ансамбле. Многие удивляются, как наш ансамбль играет без дирижёра, но руководитель дал установку ориентироваться на меня. То есть, если есть паузы, я, допустим, даю определённый счёт — каким-то звуком, каким-то ударом по инструменту. Иногда просто отсчитываю паузу. Оркестр ориентируется на меня. То есть, ты чувствуешь большую ответственность за то, что делаешь.

В Театр традиционного искусства принимают с 16 лет. Участники инклюзивных студий выступают на городских и республиканских мероприятиях — во время Наурыза, Дня Победы и Дня Независимости.

По словам хореографа Жанны Макишевой, ученики с особыми потребностями отличаются не только талантом, но и высоким чувством ответственности.

Жанна Макишева, хореограф:

- Они действительно необычные люди, очень трудолюбивые. Я работаю и с обычными артистами, но хочу сказать, что ребята из КОГа настолько дисциплинированные, что никогда не жалуются на усталость или болезнь. Они невероятно внимательные: во время репетиций никто не отвлекается — ни на еду, ни на телефон. Они настолько любят то, чем занимаются!

Инклюзивные кружки — это возможность для людей с особыми потребностями заниматься творчеством, развиваться и находить единомышленников. В театре «Алатау» занятия проводят как профессиональные артисты, так и руководители казахского сообщества незрячих и глухонемых.

Авторы: Алия Феликскызы, Кенже Амраев, Абен Нарымбаев.