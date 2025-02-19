В рамках официального визита в Амман Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Иорданский музей, сообщает «24KZ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главу нашего государства сопровождали Принц Али бен аль-Хусейн, заместитель председателя Совета попечителей музея Иордании, Принцесса Сумайя бинт Хасан и директор музея Ихаб Амарин.

Президент осмотрел выставочные залы, редкие артефакты и экспонаты, хранящиеся в стенах музея. Касым-Жомарт Токаев также был ознакомлен с историей создания крупнейшего музея Иорданского Хашимитского Королевства.

В музее действует уникальная выставка свитков Мертвого моря, на которой представлены фрагменты медного свитка, имеющего большую историческую ценность.

Кроме постоянных экспозиций, Иорданский музей проводит временные выставки, лекции, семинары и культурные мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение национальной истории и культуры.

В завершение Президент Казахстана оставил запись в книге почетных гостей.