Концерт казахской и французской музыки собрал аншлаг в Париже

Уникальный концерт казахской и французской народной музыки в Национальном музее в Париже собрал полный зал, сообщает «24KZ». В день выступления в продаже не осталось свободных билетов.

Такой успех концерта связан с большим интересом парижан к национальной выставке Казахстана, которая проходит в музее Гиме.

В рамках первой национальной выставки Казахстана в стенах музея Гиме на протяжении четырех месяцев проходят показы шедевров Великой степи. И в концертном зале сегодня тоже премьера – родившийся в Алматы проект добрался до Парижа. Совместным выступлением участники оркестра «Отырар сазы» и французский скрипач Фредерик Жуанне ознакомили слушателей с народной музыкой двух стран.

Гаухар Джумагулова, солистка оркестра «Отырар сазы»:

- Конечно, музыке не нужен язык. Мы понимаем друг друга мыслями, мимикой и без слов начинаем играть согласованно.

Жандос Тасжурек, солист оркестра «Отырар сазы»:

- Мы не только казахскую музыку представляем. Мы представляем казахскую историю, поэтому для нас этот концерт очень важен. Мы через национальные инструменты – домбру, кобыз, жетыген – рассказываем историю, культуру нашего народа.

Фредерик Жуанне, скрипач оркестра Les Vibrants Défricheurs:

- Меня очень вдохновляет идея не просто исполнять музыку, а представлять её в формате спектакля. Я считаю, что объединение концерта и выставки в этом величественном здании музея создает особую атмосферу и усиливает впечатление. Такой дуэт прекрасно раскрывает богатство и многообразие культуры Казахстана.

Народные казахские и французские песни перетекают друг в друга практически незаметно. Скрипка органично звучит в кюе «Адай» и точно так же кобыз и домбра вписываются в мотив старинных нормандских песен. Для местной публики музыка Великой степи стала приятным открытием.

- Хочется попасть в эту страну, в эти степи, люди которых кажутся очень открытыми. Эти ритмы очень красивы. Что интересно, мы увидели артистов, которые, кажется, умеют играть на всех инструментах.

- Я сегодня впервые услышал казахскую музыку, и она мне очень понравилась. Она так богата различными эмоциями, ритмами. И очень понравился древний инструмент, похожий внешне на гитару.

Неожиданно для самих организаторов билеты на концерт разошлись очень быстро. И связано это с успехом национальной выставки Казахстана.

Венсен Бильре, ген. администратор Национального музея искусств Азии:

- У нас сейчас очень много посетителей и большую роль в этом сыграла выставка Казахстана. Действительно, музей Гиме сильно нарастил посещаемость за последние два года. Мы очень этому рады. Хорошая программа выставок и также хорошая программа нашего зала. Сегодня вы видели 200 человек, которые слушали концерт франко-казахской музыки.

После завершения выступления артистов со сцены зрители не отпускали очень долго, а уже после для многих знакомство с Казахстаном продолжилось рядом с экспонатами выставки, расположенной двумя этажами выше.

Авторы: Алия Сыздыкова, Руслан Омиржан.