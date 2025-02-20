Творческий вечер композитора Апоша Сарбаза состоялся в Алматы

Певец и композитор Апош Сарбаз дал концерт в Алматы, передаёт «24KZ».

На сцене Дворца Республики прозвучали его новые композиции: «Тоскую», «Помнишь, друг», «Найманка», которые исполнили звёзды казахстанской эстрады.

Концертные номера дополнили театральные постановки и выступления танцевального коллектива Восточно-Казахстанской областной филармонии. Апош Сарбаз отметил, что посвятил творческий вечер памяти отца.

Апош Сарбаз, певец, композитор:

- Мой отец был айтыскером, композитором, певцом. Он всегда мечтал о моём персональном концерте на сцене Дворца Республики. К сожалению, отец ушёл из жизни в 2012 году и не увидел, как это сбылось. Сегодня на сцене прозвучали шесть его песен. Для меня это очень важно.

Адил Манкей, певец:

- Песни Апоша Сарбаза близки народу, они очень искренние. Сегодня мы с супругой исполнили композицию, написанную его отцом, — «Жан-жарыма». Прекрасная песня, надеемся, слушатели оценят её по достоинству.