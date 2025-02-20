110-летие Ильяса Есенберлина широко отметят в Акмолинской области

110-летие казахского классика Ильяса Есенберлина масштабно отметят в Акмолинской области. Автор трилогии «Кочевники» и других крупных исторических произведений родился и вырос в Атбасаре. Сегодня Есенберлин является одним из самых читаемых авторов казахской литературы, передает «24KZ».

В Атбасаре многое связано с именем Ильяса Есенберлина. На центральной площади города в честь известного писателя установлен памятник. На городской окраине стоит дом, в котором родился Ильяс Есенберлин. К слову, здесь земляки знают его не только как литератора, но и как человека сложной судьбы. В детстве он стал сиротой, пережил голод, оказался в детском доме. В литературном музее писателя намерены достойно отметить его юбилей.

Улболсын Комбатурова, директор литературного музея Ильяса Есенберлина:

– Каждое мероприятие в этом году мы посвящаем ему, конечной юбилейной дате. Планируется в нашем районе провести республиканскую конференцию, также айтыс акынов и национальные игры. Мы каждый год организуем передвижные выставки не только по нашему району, но и по Казахстану. Во многих наших городах были представлены выставки, связанные с жизнью и творчеством писателя.

В литературном музее Ильяса Есенберлина в Атбасаре собраны рукописи и личные вещи писателя. В музее – четыре зала. Представленная в них экспозиция знакомит посетителей с жизнью и творчеством казахского классика.

Аслан Абуталипов, корреспондент:

– Это личная библиотека Ильяса Есенберлина, которую он собирал годами. В литературном музее хранятся более трёх тысяч экспонатов. Но самый ценный из них – рабочий стол писателя. Именно за ним он написал всемирно известные произведения – трилогию «Кочевники» и роман «Золотая орда».

Ильяс Есенберлин по праву считается первым автором художественных книг по национальной истории. Трилогия «Кочевники» стала эпопеей о становлении и жизни казахского народа, а роман «Золотая орда» повествует о большой истории и истоках формирования будущего Казахского ханства. При жизни писатель пережил обвинения в национализме и гонения. Местные литературоведы и интеллигенция подчеркивают, что творчество Есенберлина в наши дни имеет особое значение.

Серик Жетпискалиев, директор информационно-библиотечной системы г. Кокшетау:

– Творчество Ильяса Есенберлина можно считать уникальным. Внимание привлекает огромный писательский дар и многообразие его художественного мира. В свое время его книги стали сенсациями, ведь он одним из первых в Казахстане написал художественные произведениях на историческую тематику. На это решался не каждый писатель. Сейчас мы видим, что интерес к его творчеству только растёт. Надо поддерживать этот интерес и чтить наследие писателя.

Общий тираж книг Есенберлина насчитывает восемь миллионов экземпляров. При этом его произведения были переведены на 30 языков мира.

Авторы: Аслан Абуталипов, Евгений Шинкаренко, Виктор Полянный