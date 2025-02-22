Японский музыкант покоряет Казахстан игрой на домбре

Музыкант из Японии исполняет казахские кюи на алматинском Арбате. Акира Такегучи приехал в Алматы из Страны восходящего солнца, чтобы ознакомиться с культурой Казахстана.

Освоить игру на домбре Акире помогли друзья в Турции. В его репертуаре уже десятки кюев. Корреспонденты «24KZ» исполнили давнюю мечту японского домбриста и организовали встречу с его кумиром – известным кюйши и композитором Секеном Турысбековым.

На первый взгляд, он ничем не отличается от казахских домбристов. Только небольшая надпись на табличке гласит: «Я из Японии. Я очень люблю казахскую культуру». Впервые с домброй Акира познакомился у друга в Стамбуле, взял несколько уроков и с тех пор не расстается с этим инструментом. Сегодня в его репертуаре более 20 кюев, среди которых «Адай», «Сарыарқа», «Балбырауын».

Мечтой Акиры было встретиться с мастером казахской инструментальной музыки Секеном Турысбековым. Он давно изучает технику его игры через видео в интернете, но всегда хотел увидеть это вживую. Спустя месяц пребывания в Алматы мечта Акиры не просто осуществилась – он исполнил вместе с кумиром кюй «Толқын».

Секен Турысбеков, композитор, кюйши:

- Я много раз выступал в Японии, и казахская домбра там вызывает живой интерес. Любовь к музыке не требует перевода. Люди должны чувствовать её сердцем, ушами. Поэтому нам особенно приятно, что японцы так же увлечены казахской музыкой, её тонкостью и глубиной.

Секен Турысбеков дал несколько ценных рекомендаций Акире по игре на домбре. Также он ознакомил японского гостя с Государственным камерным оркестром «Ақ жауын», который специально для него исполнил несколько произведений.

Акира Такегучи, домбрист /Япония/:

- Мне очень нравится Казахстан. Я бы хотел выучить казахский язык, чтобы глубже понять традиции и культуру. Секен Турысбеков – настоящий профессионал, и я счастлив учиться у него. До этого я исполнял турецкую музыку на скрипке, но волшебное звучание домбры превзошло всё. Эти две струны обладают невероятной мощью. Я даже выиграл музыкальный конкурс в Японии, исполнив кюй Нургисы Тлендиева «Аққу».

Теперь молодой музыкант из Японии мечтает взять мастер-класс у народной артистки Казахстана Айгуль Улькенбаевой.

Авторы: Индира Унгарбаева, Карлыгаш Кайыпбекова, Радик Жакупов.