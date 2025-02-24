Концерт и выставку к 80-летию Победы организовали в ТРЦ Астаны

Концерт и выставка, посвящённые 80-летию Победы, прошли в одном из столичных ТРЦ, передает «24KZ».

Музыканты Национального военно-патриотического центра Вооружённых сил Казахстана исполнили для гостей и жителей города классические, современные и патриотические произведения, а также песни военных лет.

Среди экспонатов выставки были личные вещи, архивные документы, уникальные фотографии героев войны – Бауыржана Момышулы, Талгата Бегельдинова, Сагадата Нурмагамбетова, Тлеугали Абдибекова и Хиуаз Доспановой.

- Замечательный, разножанровый концерт, интересный всем, для всех возрастов. Большое спасибо за организацию концерта.

- Классный концерт. Очень интересно. Я впервые вижу такое, когда именно военные выступают. Побольше надо таких мероприятий проводить.

Даулет Кадыров, руководитель военно-исторического музея:

- Сегодняшний концерт и выставку мы проводим в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Гости смогли насладиться концертом, ознакомиться на выставке с подвигами казахстанцев, архивными документами и увидеть личные вещи героев войны. Большое количество зрителей сегодня пришли на это праздничное мероприятие. Мы очень рады. Планируем и дальше проводить эту работу.