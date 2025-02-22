Церемония прощания с Дулатом Исабековым состоится в Алматы

Казахская литература потеряла неповторимого классика. На 83-м году ушел из жизни народный писатель и драматург Дулат Исабеков, сообщает «24KZ». Он оставил яркий след в истории казахской культуры. Его творчество продолжает вдохновлять поколение читателей и писателей.

Глава государства выразил соболезнования родным и близким Дулата Исабекова

Современники называют Дулата Исабекова мастером новых образов, ведь он умел находить необычных героев и с изысканной точностью передавать их характеры на бумаге. Его романы и повести, такие как «Гауһартас», «Қарғын», «Ескі үйдегі жаңғырық», стали настольными книгами для многих поколений читателей. Пьесы Исабекова ставили не только в Казахстане, но и на сценах зарубежных театров.

Казбек Иса, поэт:

- Мы выросли на произведениях Дулата Исабекова, заучивали их наизусть. Его труды, такие как «Ақырамаштан наурызға дейін», «Сүйекші», «Қарғын», «Біз соғысты көрген жоқпыз», – это литература мирового уровня. Например, в Великобритании в честь его 75-летия прошел недельный фестиваль. За 10 лет, с 2012 по 2022 годы, творчеству писателя посвятили несколько крупных мероприятий, вышло 7 новых книг, состоялись два театральных фестиваля и две постановки.

Повести и рассказы Дулата Исабекова перевели на множество языков мира, включая английский, немецкий, чешский, венгерский, болгарский, китайский, турецкий и узбекский. По его произведениям сняты фильмы «Гауһартас», «Дермене», «Тауқымет», «Балуан Шолақ», а также телесериал по пьесе «Әпке». Всего Исабеков написал около 30 пьес.

Смагул Елубай, писатель:

- Широкая аудитория узнала его ещё в 1970-е годы, когда вышли его классические произведения «Сүйекші» и «Тіршілік». С тех пор он не выпускал перо из рук. Это был выдающийся человек.

Дулат Исабеков родился в Сайрамском районе нынешней Туркестанской области. Его литературный путь начался рано – уже во время учёбы на последнем курсе Казахского государственного университета имени Аль-Фараби он опубликовал свою первую книгу. Позже работал в журнале «Жұлдыз», издательствах «Жалын» и «Жазушы». В его произведениях мастерски запечатлен самобытный характер казахского народа.

Касымхан Бегманов, поэт:

- Выражаю соболезнования всему казахскому народу. Дулат Исабеков – уникальный писатель, которого мы любили и читали с удовольствием. Он оставил богатое наследие, его произведения пронизаны любовью к казахскому народу, в них отражена вся трагедия и история казахов, их мечты о будущем.

Завтра страна простится с Героем Труда Казахстана, выдающимся автором Дулатом Исабековым. Церемония прощания состоится в здании Союза писателей Казахстана в Алматы.

Авторы: Индира Унгарбаева, Карлыгаш Кайыпбекова, Абен Нарымбаев.