Романтическую комедию о необычной паре начали снимать в Алматинской области

В Алматинской области стартовали съёмки нового фильма. В центре сюжета – пара с большой разницей в росте. В проекте участвуют известные казахстанские актёры, а для исполнителей главных ролей студия приобрела персональные актервагены, передает «24KZ».

В первый съемочный день команда кинокартины по традиции разбила тарелку о штатив. Своеобразный обычай символизирует удачный старт. В подтверждение этого кинокомпания предоставила исполнителям главных ролей персональные актервагены. Сам фильм «Биік сезім» рассказывает о владельце курьерской службы Биыке , который влюбляется в волейболистку Сезым. Однако девушка старается не замечать его чувств из-за низкого роста парня.

Ерлан Примбетов, актёр:

– Для моего героя она сразу понравилась, а она даже не посмотрела на него. Ну и со временем она просто поняла, какой я, точнее мой герой. Начинает понимать, что он действительно хороший, порядочный, добрый человек.

В фильме присутствует и спортивная тематика. В съёмках участвует волейбольная команда «Ару-Астана» из столицы. Девушки воплотят на экране реальный матч.

Динара Разакберлина, игрок ВК «Ару-Астана» г. Астаны:

– Мы прилетели на съемки, где в итоге сыграем против команды «Жалын», где играет главная героиня Сезым. Испытываем волнительные эмоции, немного страшно, потому что впервые снимаемся командой, но процесс нам нравится.

Среди именитых актёров присутствует и Тауекел Муслим. Он впервые играет антагониста. По сюжету, Данияр – альфонс, который использует Сезым ради денег.

Тауекел Муслим, актёр:

– Сейчас очень актуальная тема – парни, которые обманывают женщин, «кидают» их на деньги. В фильме мы хотим предостеречь и показать все это.

Премьера картины «Биік сезім» состоится 26 июня во всех кинотеатрах сети Kinopark & Kinoplexx.

Авторы: Алия Феликскызы, Абен Нарымбаев