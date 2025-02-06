Казахстан получил высокий кредитный рейтинг от Moody's

Казахстан получил высокий кредитный рейтинг ВАА1 от Moody's. Наша страна признана надежным заёмщиком, передает «24KZ».

Оценка обусловлена улучшением политической обстановки и устойчивыми темпами развития экономики, отметили в Правительстве. Всё это повышает кредитоспособность. Аналитики Moody's считают, что новые реформы, связанные с бюджетом и налогами, делают управление финансами более эффективным.

Арман Бейсембаев, финансовый аналитик:

– Рейтинг влияет на то, какое решение принимают, в частности, иностранные инвесторы, когда они принимают решение вкладываться в эту страну или нет. Повышение кредитного рейтинга хорошо. Потому что такие инвестиции нам будут обходиться дешевле. Любой заём, который мы сможем привлекать, будет обходиться дешевле. Доверять нам будут больше.