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Казахстан получил высокий кредитный рейтинг от Moody's

  • 06.02.2025, 18:27
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Казахстан получил высокий кредитный рейтинг ВАА1 от Moody's. Наша страна признана надежным заёмщиком, передает «24KZ».

Оценка обусловлена улучшением политической обстановки и устойчивыми темпами развития экономики, отметили в Правительстве. Всё это повышает кредитоспособность. Аналитики Moody's считают, что новые реформы, связанные с бюджетом и налогами, делают управление финансами более эффективным.

Арман Бейсембаев, финансовый аналитик:

– Рейтинг влияет на то, какое решение принимают, в частности, иностранные инвесторы, когда они принимают решение вкладываться в эту страну или нет. Повышение кредитного рейтинга хорошо. Потому что такие инвестиции нам будут обходиться дешевле. Любой заём, который мы сможем привлекать, будет обходиться дешевле. Доверять нам будут больше.

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