«Закон и порядок»: Школьникам читают лекции по финансовой грамотности

Школьников Костаная учат не попадаться на уловки злоумышленников, передаёт «24KZ».

Старшеклассникам о преступных схемах, связанных с дропперами, вейпами и финансовыми пирамидами, рассказывают представители департамента экономических расследований в рамках акции «Закон и порядок».

По словам специалистов ведомства, в стране уже есть факты, когда несовершеннолетние стали жертвами мошенников. Чаще всего частью преступного плана дети становятся через социальные сети и мессенджеры.

Асемгуль Балжакаева, оперуполномоченный Департамента экономических расследований по Костанайской области:

- Это всегда навязчивая, громкая реклама, которая предлагает хорошие заработки. А сейчас у нас школьники, дети, подростки очень перспективны в этом плане. Хотят зарабатывать свои деньги, и это, конечно, делает их субъектами в зоне риска. В Костанайской области не было зафиксировано схем вовлечения школьников в финансовые пирамиды или дропсхемы, но, к сожалению, в других областях Казахстана такие факты имели место быть.