₸34 трлн достиг объём производства МСП в Казахстане

Больше чем на 40% выросло количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Казахстане за пять лет. Данные привели в Бюро нацстатистики. Какими мерами государственной поддержки могут воспользоваться бизнесмены, узнавал корреспондент «24KZ».

Это и гранты, льготные кредиты, и налоговые преференции, и помощь в обучении.

Больше 34-х трлн тенге достиг объём производства в секторе малого и среднего бизнеса в первом полугодии 2024 года. Это на 19% больше, чем годом ранее. Выпуск продукции демонстрирует высокие темпы роста, говорят аналитики. Такие показатели были не всегда. Заметный импульс развитию сектора придала цифровизация экономики. Одним из важных аспектов является развитие электронной коммерции.

Индира Сабырбаева, эксперт по бизнес-стратегическому развитию:

- Если взять малый бизнес в сфере ритейла одежды, то сейчас мы видим тенденцию, что магазины одежды закрывают свои физические точки и открывают онлайн-продажи. Сейчас малый бизнес может уже просто не арендовать помещения, а просто продавать онлайн. Поэтому электронная коммерция — это в первую очередь. Хочется сказать также об искусственном интеллекте. Это всё улучшает персонализацию предложений, повышает, конверсию для малого бизнеса.

Цифровые платежи играют немаловажную роль в развитии малого и среднего предпринимательства. Мобильные онлайн-кошельки и QR-коды значительно упрощают процесс оплаты товаров и услуг. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка. По итогам третьего квартала прошлого года количество предприятий, принимающих безналичные платежи в стране, увеличилось почти на 27%. Одновременно с этим выросло и число таких же торговых точек на 22%.

46% ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ РАБОТАЕТ В СЕКТОРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Больше 4 млн человек обеспечивает работой малое и среднее предпринимательство. Это около 46% всего занятого населения страны. По словам эксперта Индиры Сабырбаевой, сектор способствует созданию рабочих мест не только в крупных городах, но и в сёлах. Например, сейчас идёт диверсификация предпринимательской деятельности. Одним из приоритетных направлений госполитики является поддержка сельского хозяйства. Между тем субъекты бизнеса сталкиваются с проблемами. Среди них — нестабильность трудового и налогового законодательства.

Индира Сабырбаева, эксперт по бизнес-стратегическому развитию:

- Сейчас вот идёт бум о том, что, возможно, изменения налогового законодательства в ставке НДС. Также это нехватка специализированных, квалифицированных кадров. Мы сейчас видим отток умных людей, умной молодёжи за границу. После ковидного времени мы видим, что предприниматели жалуются на то, что пошёл такой массовый наплыв административных проверок.

Одним из ключевых показателей развития малого и среднего предпринимательства является его вклад в ВВП страны. Примечательно, что именно в период активного развития цифровых финансовых сервисов, мобильных банковских приложений и маркетплейсов доля МСП в экономике страны росла быстрее, чем когда-либо, говорят эксперты. Например, за последние пять лет этот показатель увеличился на 6,5 процентных пункта.