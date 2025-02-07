В Правительстве состоялось очередное заседание инвестштаба

В Правительстве прошло очередное заседание Совета по привлечению инвестиций, сообщает «24KZ». На встрече под председательством Романа Скляра обсудили статус реализации крупных проектов.

Это строительство агропромышленного комплекса в Астане и гидрометаллургического комбината в Павлодарской области. Общая сумма вложений в проекты превысила 500 млрд тенге. Будет создано 900 рабочих мест.

Внимание уделили стратегическим инфраструктурным проектам в железнодорожной и авиационной отраслях, а также внесению изменений в Предпринимательский кодекс.