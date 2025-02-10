Корпорация «Казахмыс» изучает новые технологии обогащения руды

Специалисты корпорации «Казахмыс» в поисках новых технологий, которые помогут восполнить сырьевую базу. Для этого в Карагандинском техническом университете имени Сагинова провели хакатон, сообщает «24KZ». Главная цель мероприятия – поиск и разработка проектов в области выщелачивания руды. Это способ её обогащения.

Новые технологии по восполнению сырьевой базы изыскивает «Казахмыс». Большинство месторождений корпорации разведаны, а руду обогащают устаревшим методом. Поэтому во время хакатона – специального форума для разработчиков идей – учёные предложили свои инновации в области выщелачивания руды. Этот способ её обогащения и самый важный процесс в металлургической отрасли.

Сакен Шаяхметов, директор по устойчивому развитию ТОО «Корпорация Казахмыс»:

- Сейчас вопрос стоит, чтобы найти инженерные решения, которые применимы конкретно под наши кейсы, под нашу руду, под наш состав. Химсостав, химические свойства. И если мы сможем кратно увеличить эффективность, это будет большим прорывным решением.

Лучшие три проекта, представленные на хакатоне, апробируют сначала на небольшом производстве, а если методы окажутся эффективными, то и в более крупных масштабах корпорации.

Саясат Нурбек, министр науки и высшего образования РК:

- Теперь есть конкретная проблема, которую мы сегодня будем решать в эти два дня. Это выщелачивание меди – инновационный способ добычи полезных ископаемых, без снятия земельного покрова, без шахт, разрывов, большого ущерба окружающей среде.

Первую партию технического селена выпустила компания «Казахмыс Прогресс»

- Кроме того, компания «Казахмыс Прогресс» в Балхаше впервые выпустила партию технического селена. В Казахстане это начало промышленного производства с использованием уникального метода вакуумной дистилляции, когда селен высокой степени очистки получают экологически безопасным способом. Технологию разработали ученые Института металлургии и обогащения Satbayev University.

Авторы: Лиана Жамлиханова, Сайран Акамбаев, Сайлау Игликов.