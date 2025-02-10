В Казахстане заключены первые договоры о госзакупках по новым правилам

В Казахстане сокращены сроки проведения госзакупок, сообщает «24KZ». Теперь от объявления конкурса до начала работ предоставляется 10 дней. Это позволяет оперативнее запускать проекты, в том числе социально значимые, и минимизировать риски их удорожания.

Победителями становятся местные компании, что является поддержкой для бизнеса и экономики регионов. Первые договоры по упрощённым правилам уже заключены.

Сокращение сроков проведения госзакупок – это ответ на современные вызовы времени. Подписанный Главой государства новый закон «О государственных закупках» упрощает процедуры. Теперь участники тендеров могут оперативно получить контракты и приступить к выполнению работы. К примеру, победителей конкурса, где применяется рейтингово-балльная система, определяют в течение 5 рабочих дней. Раньше на это уходил месяц.

Мейрамбек Танжариков, зам. директора департамента Министерства финансов РК:

- При этом необходимо отметить, что тут у нас полностью исключен человеческий фактор. То есть победитель определяется на основании данных различных информсистем. Это в первую очередь его финансовая устойчивость, его опыт работы. Таким образом, мы по строительно-монтажным работам, по работам по проектированию полностью исключили человеческий фактор. Кроме того, этим мы снизили определённые коррупционные риски.

По новым правилам обсуждение соответствующей документации сократили с 5 до 2 рабочих дней, приём заявок – с 15 до 5, а рассмотрение и подведение итогов – с 10 до 3 дней. Таким образом, победителя конкурса или аукциона должны определить максимум в течение 10 рабочих дней. А на проведение закупок способом запроса ценовых предложений есть только 2 дня. Благодаря упрощению процедуры госзакупок с начала года заключено контрактов в 5 раз больше, чем в прошлом году.

Даурен Кенбеил, вице-министр финансов РК:

- Если в прошлом году договоров было заключено на сумму 200 млрд тенге, то в текущем году уже заключено договоров на порядка 1 трлн тенге.

Упрощенная процедура госзакупок позволит быстрее реализовывать ключевые проекты: строительство жилья, развитие социально значимой инфраструктуры и модернизация отраслей.

Руслан Шокаев, управляющий директор – директор департамента регулируемых закупок НПП РК «Атамекен»:

- Для строителей – это оперативность. То, что быстро определяется, и он может уже по истечении короткого времени, после того как был определён победителем, начать мобилизовываться для выполнения строительно-монтажных работ. У нас как? Если сроки затягиваются, он не сидит на этом тендере одном, не ждёт его итогов, а сразу же начинает искать другие тендеры, дополнительно участвовать в закупках, для того чтобы не остаться без тендеров. Вдруг этот тендер он не выиграет ещё в течение двух месяцев. Поэтому оперативность – это очень быстро для него тоже повлияет. Он, выиграв этот конкурс, не захочет участвовать в других. Потому что нужно будет отвлекать тогда финансовые ресурсы, материальные, трудовые ресурсы.

По новым правилам в этом году за 6 дней проведён конкурс по строительству водопровода в селе Жалын Западно-Казахстанской области. Проект обеспечит местное население качественной питьевой водой. Начато строительство Центра развития нового поколения в городе Сарыагаше Туркестанской области. Подрядчиком стала одна из местных компаний, выбранная с применением рейтингово-балльной системы за 8 рабочих дней. В селе Зеренда Акмолинской области 8 января объявили конкурс по строительству Детско-юношеской спортивной школы, и уже 16-го числа застройщик приступил к работе.

Азамат Байкуанышев, и.о. руководителя Управления строительства Акмолинской области:

- Стоимость проекта составляет 2 млрд тенге. Определение подрядной организации по реализации данного проекта проводилось по новым государственным закупкам с применением метода РБС (рейтингово-балльной системы). С 8 января 2025 года был объявлен конкурс и 15 января уже были подведены итоги, определены подрядные организации. Это дало преимущество тому, что уже 16 января приступили к строительству. В целом данный проект будет завершён до конца текущего года и введён в эксплуатацию.

В опросе, проведённом в социальных сетях, большинство респондентов высказались за то, что сокращение сроков проведения госзакупок позволит бизнесу быстрее получать контракты и развиваться, а также это повысит эффективность использования бюджетных средств.

Всего с начала года в Казахстане по новым правилам заключено больше 280 тысяч договоров на 951 млрд тенге. Это в несколько раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Авторы: Рауан Калыбаев, Газиза Мухаметжан.