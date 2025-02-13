АНПЗ установил исторический рекорд по переработке нефти

Атырауский НПЗ в прошлом году переработал самое большое количество нефти за все 80 лет своего существования – 5 млн 546 тысяч тонн, сообщает «24KZ». Компания также увеличила объемы производства нефтепродуктов.

В прошлом году промышленный гигант Атырау выпустил около 1 млн 650 тысяч тонн автобензина. Почти столько же произвели дизельного топлива. Высоких результатов нефтеперерабатывающий завод достиг и по производству авиатоплива – план выполнен на 132%.

Толеп Байымбетов, зам. начальника комплекса по производству ароматических углеводородов АНПЗ:

- Производительность данной установки – 1 млн тонн сырья в год. Здесь в год мы производим 133 тысячи тонн товарного бензола. Данная установка выпускает бензин на внутренний рынок и товарный бензол высшего качества.

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе продолжают оптимизацию операционных затрат, их удалось снизить до 18%. АНПЗ является крупным налогоплательщиком: в 2024 году завод выплатил 142 млрд тенге. Решает компания и экологические проблемы – значительно минимизирован выброс вредных веществ в атмосферу.

Галымжан Жусанбаев, генеральный директор ТОО «АНПЗ»:

- Наш завод способен выпускать дизельное топливо, устойчивое до минус 45 градусов. Себестоимость переработки одной тонны нефти у нас была больше 74 тысяч тенге. А действующий тариф составляет – более 54 тысяч тенге. Вы сами видите разницу в 20 тысяч тенге. А если учитывать производительность в 5,5 млн тонн, то это значит, что мы сэкономили 110 млрд тенге.

В рамках Года рабочих профессий, объявленного Президентом, комплекс мер разработали для повышения квалификации местных кадров. Для этого руководство компании и Центр международных программ подписали меморандум.

Авторы: Асланбек Шығыр, Амантай Мәтенов.