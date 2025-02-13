Льготное кредитование взамен субсидий. С этого года казахстанские аграрии будут получать кредиты под 5% годовых на проведение весенне-полевых и уборочных работ, сообщает «24KZ». В дальнейшем такой подход коснется и других отраслей сельского хозяйства.

Так в министерстве намерены повысить эффективность мер господдержки. По данным Высшей аудиторской палаты, за последние пять лет Минсельхоз затратил на субсидии 2 трлн тенге, однако ожидаемого эффекта они не дали.

В минувшем году объем льготного кредитования на проведение весенне-полевых и уборочных работ составил 580 млрд тенге. В этом году – увеличен до 700 млрд. В Правительстве решили изменить не только сумму, но и способ выдачи льготы. Фермеры могут сразу оформить кредит под 5% годовых, а не ждать субсидий. Это позволит аграриям вовремя начинать и сев, и уборку урожая, отмечают в Министерстве сельского хозяйства.

Айдарбек Сапаров, министр сельского хозяйства РК:

- 29 декабря мы начали финансировать. На сегодня уже на 205 млрд тенге заявок поступило. Люди получают финансирование. Будем продолжать. Порядка 700 млрд на весенне-полевые и уборочные работы будет выделено. Кроме этого, будет выделено 200 млрд тенге на льготный лизинг под 5%.

Получить заем можно из 6 источников. В их числе банки второго уровня, микрофинансовые организации, Аграрная кредитная и социально-предпринимательская корпорации. В целом в этом году Минсельхоз сохранил почти все виды субсидий: на покупку удобрений, техники и другие. Однако для фермеров введены встречные обязательства.

Сауле Молдабаева, директор Департамента стратегического планирования и анализа МСХ РК:

- Мы субсидируем практически весь спектр промежуточных процессов. Мы субсидируем семена, удобрения, обновление техники. У нас есть субсидии на конечную продукцию. По всем ним мы вводим с 1 января 2025 года встречные обязательства по объему валовой продукции сельского хозяйства. То есть он должен не снижать либо увеличивать объем произведенной продукции. Если он в течение двух лет производит меньше, то после такой двухгодичной динамики мы отказываем ему в субсидиях, за исключением форс-мажоров – наводнения, засуха.

Фермеров мотивируют и на внедрение водосберегающих технологий. Если в прошлом году государство возместило аграриям 50% затрат на покупку оборудования, то в этом – уже 80%. Почти треть суммы возместят местные исполнительные органы. Такой подход директор компании по выращиванию и производству риса Сагидулла Сыздыков считает мерой правильной.

Сагидулла Сыздыков, коммерческий директор компании по производству и переработке риса:

- Многие, у кого нет таких технологий, используют большое количество воды, но при этом выплачивают маленький ФОТ (Фонд оплаты туда – прим. авт.), не обеспечивают работой, не покупают новую технику и мешают большим хозяйствам развиваться. Нехватка воды в Сырдарье ощущается. Конечно, сейчас воды в водохранилище больше, чем год назад. Но Аральская проблема в ближайшие 10 лет будет ухудшаться.

Такие стимулы позволят повысить продуктивность в сельском хозяйстве, а выдача дешевых кредитов – своевременно финансировать отрасль, говорят в министерстве. По поручению Президента в ведомстве разрабатывают специальную дорожную карту. Возможно, скоро выдавать займы под низкий процент начнут животноводам. Буквально вчера на встрече с представителями сферы министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров пообещал запустить программу льготного кредитования под 5% сроком до 15 месяцев.

Авторы: Гульнара Хасан, Мурат Арипханов.