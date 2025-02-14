Налоговую реформу обсудили в Атырау

В новой налоговой реформе обязательно учтут предложения бизнеса, передаёт «24KZ».

Законопроект обновят так, чтобы он не мешал развитию предпринимательства, — заявил сегодня в Атырау вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков на встрече с представителями бизнеса.

Он представил законопроект, который предусматривает НДС на уровне 16%, введение льготной 10%-й ставки для ряда отраслей и освобождение от налогов сельхозпроизводителей. Свои предложения высказали и предприниматели.

Бауыржан Омарбеков, вице-министр национальной экономики РК:

- Рабочие группы продолжают разъяснительную работу и обсуждение налоговой реформы во всех регионах страны. В соответствии с поручением премьер-министра мы планируем внести поправки в Налоговый кодекс в Парламент 20 февраля. Далее, в рамках внутреннего регламента, депутаты рассмотрят предложенные правительством изменения. После утверждения документ будет передан на подпись главе государства.