МНЭ РК: налоговая реформа стимулирует развитие экономики

Налог на добавленную стоимость может стать инструментом защиты отечественного рынка, передаёт корреспондент «24KZ».

Повышенная ставка на импортную продукцию повысит конкурентоспособность отечественного товара, считают эксперты. А также НДС стимулирует развитие экономики. Благодаря росту налоговых поступлений у государства появится возможность увеличить бюджет развития: улучшать инфраструктуру, поддерживать малый и средний бизнес.

Потребность в реформе налогового законодательства появилась давно, говорят эксперты. Из-за дефицита бюджета, а он в этом году превысил 4,1 трлн тенге, государство из года в год увеличивало трансферты из Национального фонда. На фоне роста госрасходов в Министерстве нацэкономики отмечают снижение бюджетных поступлений. В частности, низкая собираемость отмечена по налогу на добавленную стоимость. На сегодня платят НДС всего 4% всех налогоплательщиков. Значительная доля предпринимателей избегает налог путём дробления.

Азамат Амрин, вице-министр национальной экономики РК:

- У нас есть сейчас перекос в НДС. Изменилась его сущность. У нас НДС превратился в налог с оборота. Когда плательщик НДС покупает у неплательщика НДС, соответственно, в зачёте НДС у него нет, и налог НДС, который идёт к зачислению. То есть все 12 процентов он платит. Если мы снижаем количество плательщиков по НДС, увеличивается количество плательщиков — 300 тысяч. Разрыв цепочки устраняется, налог превращается в НДС.

Это приведёт к более справедливому распределению налоговой нагрузки между предпринимателями, считают в Министерстве нацэкономики. Наряду с увеличением, работодатели намерены почти на 10% снизить нагрузку на фонд оплаты труда. Увеличение налоговых поступлений даст государству возможность инвестировать в развитие, то есть в строительство дорог, инфраструктуру, поддержку малого и среднего бизнеса. А значит, создавать новые рабочие места и стимулировать развитие экономики. Государство выполнит и все социальные обязательства.

Азамат Амрин, вице-министр национальной экономики РК:

- Те средства, которые поступят от НДС, мы готовы направить на выплату пенсий, пособий, выплату зарплаты гражданских служащих, учителей, врачей. 800 млрд тенге — стоимость индексации. Тем, кто нуждается, мы обязательно поможем.

ЭКСПЕРТ К. ОСПАНОВ: НДС МОЖЕТ СТАТЬ ИНСТРУМЕНТОМ ЗАЩИТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА

НДС может стать и инструментом для защиты отечественного рынка, – считает независимый аналитик Канат Оспанов. Такую политику экономисты называют меркантилистской. При ней вводятся достаточно высокие ввозные пошлины на импортные товары. Яркий пример — политика США при вновь избранном президенте Дональде Трампе. Применять таможенные пошлины Казахстан, будучи в составе ЕАЭС, не может, но установить повышенный НДС на ввозимый товар — вполне, – считает Канат Оспанов.

Канат Оспанов, независимый аналитик:

- Мы должны на какие-то товары приоритетные, например, это могут быть продукты питания, лекарства, установить ставку достаточно высокую, например, 16%, может, в будущем 20%. Но для той же самой продукции, но произведённой внутри Казахстана, мы имеем право, даже находясь в составе ЕАЭС, установить налоговую льготу. И она может заключаться в том, что товары отечественного производства будут облагаться по льготной ставке — либо по пониженной, либо по нулевой.

Производители какой казахстанской продукции получат льготную налоговую ставку, пока решается. Правительством предложены три ставки: 16%, 10% и 0%. Уже точно известно, что не будут облагать налогами производителей сельхозпродукции. Остальные сферы — на стадии обсуждения. Налоговую реформу члены Кабмина сейчас обсуждают с бизнесменами в регионах.

Автор: Гульнара Хасан.