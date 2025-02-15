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Бизнесмены Караганды обсудили налоговые реформы с вице-министром финансов

  • 15.02.2025, 10:01
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В Караганде прошла встреча вице-министра финансов Даурена Темирбекова с бизнес-сообществом региона, передает «24KZ». Цель мероприятия – обсудить налоговые реформы.

Представители отраслевых объединений выразили свое мнение по поводу предлагаемых изменений. По словам президента Ассоциации содействия развитию частного предпринимательства Владимира Быкова, гранты стоит заменить на беспроцентные кредиты с отсрочкой, чтобы деньги возвращались в экономику.

На встрече предприниматели задали вопросы, касающиеся отдельных отраслей и возможного влияния налоговых изменений на их деятельность.

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