Бизнесмены Караганды обсудили налоговые реформы с вице-министром финансов

В Караганде прошла встреча вице-министра финансов Даурена Темирбекова с бизнес-сообществом региона, передает «24KZ». Цель мероприятия – обсудить налоговые реформы.

Представители отраслевых объединений выразили свое мнение по поводу предлагаемых изменений. По словам президента Ассоциации содействия развитию частного предпринимательства Владимира Быкова, гранты стоит заменить на беспроцентные кредиты с отсрочкой, чтобы деньги возвращались в экономику.

На встрече предприниматели задали вопросы, касающиеся отдельных отраслей и возможного влияния налоговых изменений на их деятельность.