230 инвестпроектов на ₸1,85 трлн запустили в Казахстане в 2024 году

230 инвестпроектов на общую сумму около двух трлн тенге запустили в Казахстане в прошлом году. Это данные Министерства иностранных дел, озвученные на совещании по привлечению инвестиций в экономику страны, передает «24KZ».

Специальный штаб помог устранить больше 100 проблемных вопросов вкладчиков по проектам на сумму свыше 50 млрд долларов. Кроме того, определены 20 стратегических проектов с общим объемом вложений 12 млрд долларов. Они охватывают ключевые отрасли экономики, включая агропромышленный комплекс, энергетику, промышленность, производство строительных материалов и другие.

Олжас Бектенов, Премьер-министр РК:

– Президент на расширенном заседании сказал, что привлечение инвестиций – критически важный вопрос, требующий более оперативной работы без излишней бюрократии. Со стороны госорганов, особенно акиматов, необходимо в ручном режиме контролировать ход реализации проектов. Акимы и министры должны ежедневно заниматься этим вопросом. Главная задача на сегодня – оперативно решать проблемы инвесторов.