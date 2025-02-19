Агропромышленный холдинг AITAS завершил сделку обратного выкупа акций у инвесторов, сообщает «24KZ». За пять лет партнерства с казахстанскими фондами и банками холдинг значительно нарастил производственные мощности. Это способствовало замещению импорта мяса птицы и укреплению продовольственной безопасности страны.

В агропромышленный холдинг Казахстана AITAS входят более 20 компаний. Среди них птицефабрики, племенной птицеводческий репродуктор, мясное производство, а также растениеводческие хозяйства. Основатель холдинга Серик Толукпаев отметил, что благодаря инвесторам AITAS вырос из региональной компании в крупнейшего национального игрока в аграрной индустрии.

Серик Толукпаев, инвестор, предприниматель, основатель холдинга AITAS:

- На текущий момент мы производим порядка 150 тысяч тонн – это около 40% всего производства Казахстана мяса птицы. За последние пять лет мы проинвестировали в аграрную индустрию Казахстана 320 млн долларов. Стали крупнейшими производителями. Сейчас мы ориентированы в том числе и на экспорт. Порядка 70% казахстанского экспорта мяса птицы – это наши птицы.

Сейчас AITAS находится в стадии масштабной трансформации из агропромышленной в food-компанию. В планах – запуск новых брендов в категориях ready-to-cook и ready-to-eat по производству продукции для быстрого приготовления и полуфабрикатов.

Серик Толукпаев, инвестор, предприниматель, основатель холдинга AITAS:

- Мы это 5 тысяч нашего коллектива. Наши бизнесы расположены в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской областях. Мы планируем в следующие 5 лет проинвестировать в экономику страны порядка 500 млн долларов.

Помимо бизнеса AITAS активно развивает образовательные проекты и стремится сократить разрыв между уровнем образования в городах и сельских регионах. Для основателя холдинга Серика Толукпаева это личная миссия, ведь сам он родом из сельской местности.

Авторы: Индира Унгарбаева, Эдуард Кон.