Правительство поддержит инвестпроекты в обрабатывающей промышленности

Правительство поддержит инвестиционные проекты в сфере обрабатывающей промышленности, сообщает «24KZ». Среди них – производство продуктов питания, стройматериалов, сфера машиностроения, грузоперевозок и другое.

В этом году более 30 тысяч проектов на сумму 9 трлн тенге получат поддержку через финансовые институты «Даму» и «Байтерек».

Правительство также планирует инвестировать IT-сферу, логистику и туризм. А в рамках стратегии развития внешних рынков создадут торговый фонд и разработают специальные инструменты для поддержки экспорта.