Количество сделок с недвижимостью снизилось в Казахстане

Почти на 40% упало число сделок на рынке жилья, сообщает «24KZ». В январе казахстанцы купили менее 31 тысячи квартир и домов. Об этом свидетельствуют данные Бюро нацстатистики.

На 38% снизилось число сделок на рынке жилья

На 38% снизилось количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане. Спад наблюдается во всех регионах. По данным Бюро нацстатистики, особенно сильно это проявилось в Павлодарской, Кызылординской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областях.

По словам экспертов, сейчас на рынке недвижимости затишье. Из-за неопределённости вокруг повышения ставки НДС и последующего потенциального роста инфляции продавцы и покупатели находятся в ожидании.

Александр Пак, эксперт рынка недвижимости:

- Все надеются на резкое удорожание сделок купли-продажи. Но люди не понимают того, что финансовые возможности казахстанцев относительно покупки недвижимости уже на пределе. Просто сейчас, во-первых, в ожидании продавцы. Фактически в полтора раза уменьшилось предложений на рынке как частных домовладений, так и квартир. Можно сказать, что в ожидании именно собственник. Покупатели в ожидании новых ипотек.

Из 30 тысяч сделок большая часть операций пришлась на квартиры. Чаще всего казахстанцы покупали двухкомнатные апартаменты – почти треть всех покупок или 9,5 тысяч двушек.

Почти в 4 раза сократился объем ввода жилья в Астане

Больше 18 млн квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в прошлом году. Это рекордный показатель за весь период независимости страны, говорит эксперт Лев Тетин. Особенно в столице, где построили 4 млн 400 тысяч квадратных метров.

Между тем в Астане резко упал ввод жилья. По данным аналитиков Первого кредитного бюро, в январе показатель сократился почти в четыре раза. Основная причина спада – значительное сокращение объемов строительства многоквартирных домов.

Аналитики Первого кредитного бюро:

- Вообще говоря, в последние девять лет, за исключением двух, ввод жилья в столице увеличивался. Конкретно по итогам 2024 года речь шла о росте на 16%. В помесячной динамике показателя ежегодно прослеживается определенная сезонность. В целом низкие значения – не редкость для начала года. Однако обращает на себя внимание тот факт, что таким низким, как сейчас, уровень января не был за историю наблюдений с 2015 года.

Эксперт: цены на недвижимость вырастут на 15%

Недвижимость в Казахстане может подорожать сразу на 15%. Нестабильный курс доллара, расширение ипотечных программ, изменение налоговой политики – все эти факторы будут только стимулировать рост стоимости квадратного метра. Такой прогноз озвучил международный эксперт рынка инвестиций и недвижимости Лев Тетин.

По его словам, ключевым аспектом станет сокращение объёмов строительства. Несмотря на то, что застройщики заявили планы по вводу 19 млн квадратных метров, достигнуть показателя будет крайне сложно. Таким образом, спрос останется на прежнем уровне, а предложение будет сокращаться.

Лев Тетин, международный эксперт рынка инвестиций и недвижимости:

- Покупательская активность восстановилась, спрос начал расти, в связи с экономической ситуацией ипотечные программы подорожали. Как следствие, мы увидели рост цен на недвижимость. По итогам прошлого года цены выросли на 10%. В большей степени подорожание коснулось мегаполисов. В Алматы средняя цена за квадратный метр составила 750 тысяч тенге, в Астане – 530 тысяч тенге, в Шымкенте – 420 тысяч тенге.