Улучшение инвестиционного климата в Казахстане обсудили в Правительстве

Олжас Бектенов обсудил с представителями международного бизнес-сообщества вопросы улучшения инвестиционного климата в Казахстане, передает «24KZ».

Зарубежным инвесторам рассказали о проекте нового Налогового кодекса. Согласно поправкам, для производителей продукции будет снижена ставка подоходного налога. А переработчики сырья получат отсрочку по НДС на импорт оборудования. Кроме того, после внедрения сервисной модели администрирования на 30% сократится налоговая отчетность и на 20% уменьшится количество платежей.