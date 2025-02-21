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Улучшение инвестиционного климата в Казахстане обсудили в Правительстве

  • 21.02.2025, 17:46
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Улучшение инвестиционного климата в Казахстане обсудили в Правительстве

Олжас Бектенов обсудил с представителями международного бизнес-сообщества вопросы улучшения инвестиционного климата в Казахстане, передает «24KZ».

Зарубежным инвесторам рассказали о проекте нового Налогового кодекса. Согласно поправкам, для производителей продукции будет снижена ставка подоходного налога. А переработчики сырья получат отсрочку по НДС на импорт оборудования. Кроме того, после внедрения сервисной модели администрирования на 30% сократится налоговая отчетность и на 20% уменьшится количество платежей.

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