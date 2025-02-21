План по развитию реального сектора экономики презентовали в Правительстве

8 триллионов тенге направят в этом году на поддержку казахстанского бизнеса. Сумма для нашей страны рекордная. Средства пойдут на развитие экспорта, жилищного строительства, ключевых инвестиционных проектов и многое другое, передает «24KZ». Появятся гарантийные фонды. Они помогут предпринимателям получать кредиты даже при недостаточности залога.

Развитая экономика – это не только цифры в отчётах, но и новые заводы, рабочие места, успешные предприниматели. Но без инвестиций в реальный сектор – производство, промышленность, инфраструктуру – страна не может двигаться вперёд. Именно поэтому Правительство запускает масштабную программу – на развитие бизнеса направят 8 трлн тенге с дальнейшим увеличением финансирования до 10 триллионов.

Если раньше малый и средний бизнес мог рассчитывать на поддержку, но далеко не всегда её получал – без залога банки просто отказывали в кредитах. Теперь гарантом перед банками выступит фонд «Даму», который позволит предпринимателям брать кредиты даже без крупных активов.

К 2028 году общий объём гарантий вырастет до 1 трлн тенге – на 148% больше, чем в 2023. Если год назад с помощью гарантий было поддержано 8 212 проектов, то теперь ожидается, что помощь будут получать 50 000 проектов ежегодно. Только в 2025 фонд «Даму» поддержит не менее 30 000 бизнес-проектов на 1,7 трлн тенге.

Ещё один гарантийный фонд «Байтерек» поможет крупным и стратегическим проектам. Здесь логика похожая: если компания реализует важную идею, но у неё не хватает залогового обеспечения, государство может взять часть рисков на себя.

Государство может покрыть до 30% стоимости проекта в виде гарантии. Кредит от банков второго уровня может составлять 80% от стоимости проекта, а при необходимости «Байтерек» может даже войти в капитал проекта, снижая долю участия предпринимателя.

Вторую жизнь получат ветхие сети и инженерные коммуникации. На модернизацию энергетического и коммунального секторов выделят более 13 трлн тенге.

Жандос Шайхы, заместитель председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»:

– Этот проект направлен на снижение износа инженерных сетей и бесперебойное обеспечение граждан теплом, энергией и водой. «Байтерек» также использует отечественную продукцию, что способствует развитию локального производства, созданию новых рабочих мест и снижению импортозависимости.

Ещё один ключевой сектор – аграрный. В 2025 году на поддержку сельского хозяйства направят полтора трлн тенге. Деньги пойдут на посевные работы, закуп оборудования, лизинг техники и переработку сельхозпродукции.

Жанерке Кайраткызы, эксперт:

– Сельское хозяйство – одна из главных надежд на диверсификацию экономики. Доля агросектора в ВВП страны сейчас 5-6%, показатели при этом продолжают постепенно расти, но потенциал ещё не реализован полностью. Более того, около 40% нашего населения проживает в сельской местности. В связи с этим развитие сельского хозяйства является важным не только с экономической, но и социальной точки зрения.

Отдельная тема – экспорт. В стране создадут торговый фонд и расширят программы страхования, перестрахования и гарантий для экспортёров. Это позволит казахстанским компаниям выходить на новые рынки сбыта на более выгодных условиях.

Автор: Рауль Габитов