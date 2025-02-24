В ₸42 млрд обойдутся дноуглубительные работы в Каспийском море

Дноуглубление Каспия обойдётся в 42 млрд тенге, сообщили в Нефтегазовом совете Казахстана, передает «24KZ».

Актауский международный морской торговый порт разработал проектно-сметную документацию и в декабре прошлого года получил положительное заключение госэкспертизы. Вопрос финансирования проекта проработают при уточнении республиканского бюджета на текущий год.

Отметим, что обмеление Каспия грозит ограничением доступа к месторождению Кашаган. Уже сейчас морские суда можно загружать только на 75%.