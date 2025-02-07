ТЭЦ №3 в Алматинской области переведут с угля на газ

Об этом сообщили представители регионального Департамента экологии на встрече с молодёжью, где обсуждали итоги проделанной работы в рамках акции «Таза Қазақстан», передаёт «24KZ».

В регионе навели порядок на территории площадью 8 тысяч гектаров, вывезли 26 тысяч тонн мусора и посадили 68 тысяч деревьев. В субботниках приняли участие 800 тысяч жителей, задействовали 2300 единиц техники. Однако экологическая акция не ограничивается благоустройством. Особое внимание уделяют состоянию атмосферного воздуха.

К примеру, ТЭЦ, расположенная в Илийском районе, ежегодно сжигает почти 1 млн 200 тысяч тонн угля и выбрасывает в атмосферу до 16 тысяч тонн вредных веществ. Поэтому для улучшения экологической ситуации теплоэлектроцентраль переведут на голубое топливо уже в 4 квартале следующего года.

Конысбек Байедилов, руководитель областного Департамента экологии:

- Для улучшения экологической ситуации в Алматинской области в прошлом году приняли Дорожную карту по переводу ТЭЦ с угля на газ. После того как это произойдёт, количество выбрасываемых в атмосферу вредных веществ снизится на тысячу тонн. Это заметно отразится на состоянии окружающей среды.