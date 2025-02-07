Защищать окружающую среду учат школьников Караганды

Ряды экологических активистов пополнили школьники и студенты колледжей Караганды, сообщает «24KZ». Стать защитниками окружающей среды они решили после встречи с биологами и волонтёрами, которая состоялась в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан».

Учащимся рассказали о влиянии деятельности человека на природу, о современных методах её сохранения и об актуальных экологических проблемах. В их числе – переизбыток легковых автомобилей и загазованность городов.

Денис Сирман, преподаватель Карагандинского университета им. Букетова:

- У нас очень много автомобилей. Города урбанизируются, а в свою очередь города становятся центром накопления различных отходов, выбросов. Непосредственно каждый из обучающихся может сделать так, чтобы не просто говорить, а чтобы своими лично делами внести свой вклад в экологическую стабилизацию нашей республики.