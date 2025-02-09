Тропические фрукты выращивают школьники Абайской области

Ученики одной из сельских школ в Абайской области выращивают тропические фрукты, сообщает «24KZ». Для этого на территории учебного заведения построили специальную теплицу.

Ботакоз Дандыбаева, корреспондент:

- Теплицу построили ещё 10 лет назад. Сначала здесь выращивали цветы, огурцы, помидоры, а в 2020 году учителя решили высадить здесь бананы. И после успешного эксперимента здесь стали выращивать гранаты, финики, мандарины, лимоны.

Расул Сериков учится в 9-м классе. Говорит, что интересуется выращиванием бананов почти 5 лет. Он научился самостоятельно ухаживать за плодами и ежегодно получает хороший урожай. Об этом Расул даже написал научную работу.

Расул Сериков, ученик 9-го класса:

- Мы на научном проекте каждый день сюда приходили и ухаживали за бананами. Ещё снимали всё это на камеру, чтобы показать наши доказательства – то, что мы каждый день за ними ухаживаем. Ещё специальные добавки, ингредиенты добавляли, чтобы бананы росли быстрее и были полезнее.

Выращивать фрукты детям помогает учитель биологии Мейргуль Ахметова. На каждом уроке она проводит с детьми исследования и учит их растениеводству. Около трёх месяцев назад их команда попробовала высадить хурму.

Мейргуль Ахметова, учитель биологии:

- Примерно два или три месяца назад мы взяли косточку самой спелой хурмы и поместили её в тёплую воду. Через сутки посадочный материал был готов. А уже через две недели у нас появились первые ростки.

Благодаря теплице у других школьников тоже появился интерес к занятиям. Ведь они могут не только применять знания на практике, но и попробовать фрукты, которые сами вырастили.

Анар Садыбекова, директор школы:

- Мы проводим такую работу для защиты экологии. Сейчас наши дети не сорят, сохраняют чистоту в школе, научились ухаживать за растениями. Недавно мы ездили на научную конференцию в Narxoz University. Там дети увидели «Зелёную стену», созданную Бренданом Дюпреем. Этот человек основал Казахстанский исследовательский институт устойчивого развития. Теперь мы тоже собираемся организовать такую зону.

Совсем недавно сельская школа стала членом клуба ЮНЕСКО. Доцент кафедры устойчивого развития Брендон Дюпрей высоко оценил практику выращивания экзотических фруктов. Теперь коллектив школы намерен построить новую большую теплицу.

Авторы: Ботакоз Дандыбаева, Медет Омирханов.