В школах Рудного провели открытые уроки экологии

Открытые уроки экологии провели в школах города Рудного Костанайской области, сообщает «24KZ». Их организовали в рамках акции «Таза Қазақстан». Ученики обсудили темы бережного отношения к природе и продвижения «зелёных» технологий.

Формат экоуроков нравится учащимся, говорят учителя. Он позволяет обмениваться мнениями, презентовать проекты и проводить исследования. Всё это в конечном итоге формирует экологическую культуру, считает учитель школы №17 Аида Жумабекова.

Аида Жумабекова, учитель школы №17 г. Рудного:

- Воспитываем в учениках культуру бережного отношения к природе. Обсуждаем проблемы экологии и возможности решить их. Говорим о необходимости следовать принципу: большое дело зависит от малого, от вклада каждого из нас. Чистый двор, чистый город – это красивая, чистая страна.