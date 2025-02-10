Сколько воды направят в Северное Аральское море в 2025 году

2 млрд 600 млн кубометров воды направили в Аральское море в 2024 году, сообщает «24KZ». При этом 1 млрд – в период орошения посевных площадей. Раньше этот показатель был меньше в 2,5 раза. Сейчас пропуск воды в низовья Сырдарьи увеличили.

Последние пять лет в период полива Арал получал не больше 400 млн кубометров воды. Отсутствие притока до самой осени приводило к тому, что морские берега оголялись, а концентрация соли в водах Северного Арала ощутимо повышалась. В прошлом году ситуация изменилась: план подачи воды выполнили на 100%.

Жорабек Нурымбетов, депутат областного маслихата:

- Из-за малых попусков воды в регион с верховьев реки Сырдарья летом Арал получал всего 5-10 кубометров воды в секунду. В прошлом году этот показатель удалось существенно увеличить. Благодаря договоренностям, достигнутым со странами Центральной Азии, до конца марта в Северный Арал планируют направить 1 млрд 600 млн кубометров воды.

Сегодня площадь Северного Арала составляет 3065 квадратных километров. Это на 111 квадратных километров больше, чем три года назад, говорят в Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции.

Зейнолла Казтоганов, и.о. зам. руководителя Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции:

- Когда объём воды достигнет 27 млрд кубометров, глубина моря по Балтийской системе составит 42 метра. А у нас в 2022 году этот показатель снизился на 42 сантиметра – до 40 метров. Объём воды тогда составлял 18 млрд 500 млн кубометров. Сейчас объём воды снова увеличился до 22 млрд 150 млн. Глубина составляет 41 метр.

Сохранить Северный Арал и снизить концентрацию соли в его водах поможет реконструкция Кокаральской плотины и восстановление дельты Сырдарьи. Работы по проекту – на стадии завершения. Кроме того, в регионе делают акцент на внедрение влагосберегающих технологий в сельском хозяйстве.

Асылжан Жарылкасынов, руководитель отдела областного Управления сельского хозяйства и земельных отношений:

- В прошлом году с помощью лазерного планировщика мы выровняли 55 тысяч гектаров рисовых площадей. Это нам позволило сэкономить почти 200 млн кубометров воды. В этом году мы планируем выровнять ещё 5 тысяч гектаров и сэкономить расходы на полив до 20%.

Продолжается в регионе и озеленение бывшей акватории Аральского моря. В рамках проекта, инициированного Главой государства, на территории, которая когда-то была дном водоема, площадь зелёных насаждений до конца года планируют довести до 1 млн 100 тысяч гектаров.

Серик Сермагамбетов, руководитель областного Управления природных ресурсов и регулирования природопользования:

- Для проведения фитомелиоративных работ собрали и посеяли 217 тонн семян саксаула. Ежегодный объём высадки – 250 тысяч гектаров. В этом году планируем полностью завершить проект.

Три года назад объём воды в Северном Арале едва достигал 19 млрд кубометров. По прогнозам специалистов, до конца года этот показатель может вырасти до 23,5 млрд.

Авторы: Райхан Тажибаева, Акан Алиев, Нуржан Музарапшин, Айтмухамбет Байдулдаев.