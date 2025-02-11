Кызылординских школьников учат сортировать отходы и ухаживать за деревьями

В Кызылординской области школьников учат правильно сортировать отходы и ухаживать за деревьями, передаёт «24KZ».

В рамках акции «Таза Қазақстан» открытые уроки проходят во всех школах в Шиелийском районе. Обучающие тренинги проводят и для студенческой молодёжи. Участники поднимают вопросы экологического воспитания и сохранения окружающей среды. С начала реализации программы в регионе вывезли за пределы населённых пунктов свыше 27 тонн мусора. В экологической акции участвовали почти 730 тысяч человек.

По словам директора одной из школ посёлка Шиели, Женискуль Рыспанбетовой, такие акции воспитывают в детях трудолюбие и бережное отношение к природе.

Женискуль Рыспанбетова, директор школы № 244 п. Шиели:

- В школе работает «зелёный клуб», который посещают 94 ученика. Дети высаживают комнатные растения, ухаживают за ними, готовят саженцы к весне. Занятия очень увлекательные. А главное, они помогают развивать в школьниках экологическую культуру и прививать любовь к природе.