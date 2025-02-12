На улучшение экологии в ВКО потратят 4 млрд тенге в этом году, сообщает «24KZ». Основной акцент – на качество воздуха, в Усть-Каменогорске это одна из главных проблем.

Сейчас в регионе внедряют автоматизированные системы мониторинга выбросов, проводятся плановые природоохранные мероприятия, создано экобюро «Өскемен тынысы». Общественники уже провели десятки рейдов.

Кроме того, в области разрабатывают проекты с использованием искусственного интеллекта.

Елена Березинская-Абилова, руководитель проектного офиса экобюро «Өскемен тынысы»:

- Нам это очень помогает в работе. У нас, у общественников, нет штата «помогаек». Поэтому использование искусственного интеллекта – провели мы, допустим, мозговой штурм, само всё формирует потезисно, даже даёт нам рекомендации. Кроме того, нам, проектным менеджерам, важен алгоритм, который там расписывается.