Павлодарские волонтеры провели «Экопрогулку»

Волонтеры Павлодара провели для студентов колледжей «Экопрогулку», сообщает «24KZ». В игровой форме участников знакомили с основами экологической культуры, учили разделять отходы. Студенты применяли полученные знания на практике.

Интеллектуальная игра для молодёжи появилась в рамках общенациональной акции «Таза Қазақстан».

Милана Кулатаева, инспектор Центра волонтерства:

- Мы ещё эту игру будем дорабатывать для детей тоже, для взрослых будем усложнять. Возможно, больше будем делать карту, больше заданий будет, а также разработаем маскоты этой игры, чтобы была ассоциация с природой и чистотой наших степей, лесов.