Династия лесничих из Жетысу охране природы посвятила 150 лет

150 лет – общий стаж династии лесничих из области Жетысу. Охране и восстановлению лесного фонда посвятили жизнь три поколения семьи Ахуновых, сообщает «24KZ». В лесхозе трудились мать и братья Самигуллы Ахунова. Сам он почти 45 лет работал мастером леса и приобщил к любимому делу своих детей.

Самигулла Ахунов в местном питомнике частый гость. Здесь каждое дерево родное, говорит пенсионер. С 18 лет он трудился вместе с мамой в родном лесничестве. От нее он и перенял любовь к этой профессии. Труд был нелегкий, говорит он. Нужно было вырастить дерево с семян и потом усердно ухаживать за саженцами, чтобы они окрепли, стали со временем красивыми деревьями. За 45 лет стараниями Самигуллы Шайпуловича и его коллег на территории лесхоза выросли березовая роща и сосновый лес. А склоны гор Жонгар Алатау украшают рукотворные рощи берез, ельников и гордости нацпарка – яблони Сиверса.

Самигулла Ахунов, ветеран лесного хозяйства:

- Хвойному лесу – 50 лет. Он превратился в большой лес. Сюда приезжают туристы и смотрят, любуются. Чтобы вырастить, я сам каждый день приходил, следил. Внуки тоже приезжают, смотрят. Они говорят, что будут в лесном хозяйстве работать.

Сейчас Самигулла Ахунов на заслуженном отдыхе. Его многолетний труд стал примером и для сыновей. Старший Талгат занимает должность руководителя лесного отдела в управлении нацпарка, младший Рустам работает лесничим в его филиале, расположенном в Лепсы. Говорит, охрана природы – дело нелегкое. Особенно много дел весной, когда бригада занимается высадкой деревьев на территории заповедной зоны, а зимой выезжает в горы на подкормку диких животных.

Рустам Самигулов, мастер леса Лепсинского лесничества:

- В связи с тем, что у нас снежный покров большой, животным сложно добыть себе пропитание. Мы подкармливаем их. У нас с детства отец работал, у меня брат работает. Мы всё это знаем не понаслышке, а из опыта своего. В лесничестве 4 тысячи 35 гектаров, 4 инспектора. Все они местные, любят природу, заботятся о животных, чтобы нашим детям, будущему поколению осталась природа первозданная с животными, без мусора, чтобы незагрязненная.

Лесничество для местных жителей – своего рода кузница кадров. Многие, кто сейчас работает здесь, с малых лет приобщаются к уходу за лесом и дикими животными.

Айдар Байжанов, зам. директора Лепсинского филиала Жонгар-Алатауского нацпарка:

- У нас здесь практически у всех лесников родственники работают в этой сфере. Своего рода преемственность поколений. Мы стараемся научить своих детей бережному отношению к природе, сохранять ее богатство. Беречь животных, не засорять реки.

В этом году на базе Лепсинского филиала Жонгар-Алатауского нацпарка открыли лесную школу. Дети выращивают семена деревьев, а затем высадят их на территории села и заповедной зоны. И сотрудники лесхоза верят, что благодаря этому занятию воспитают свою следующую смену.

Авторы: Гульнар Жантасова, Олжас Байбосынов.