Каспий окрасился в красный цвет в Актау

Участок побережья Актау окрасился в красный цвет, сообщает «24KZ». Яркие пятна особенно хорошо видны на снегу.

Необычный оттенок побережья заинтересовал местных жителей и экологов. Специалисты взяли пробы морской воды, чтобы определить наличие или отсутствие химических веществ и нефтепродуктов.

Анализ показал, что красный цвет не несет никакой опасности. Оказалось, это ежегодное скопление водорослей, которые и окрашивают воду в необычный цвет.

Кайсар Надирбек, руководитель отдела лабораторно-аналитического контроля Департамента экологии Мангистауской области:

- Водоросли придают воде темно-бурый, красный цвет. У нас пошел снег, и явление проявилось более ярко. Водоросли растут на мелководье, в частности у нас – на побережье. В тех местах, где они прибиваются, вода окрашивается. Конечно, несмотря на то, что мы знаем про это природное явление, мы обязаны проверить состояние воды. Анализы оказались в норме.