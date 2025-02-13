«Таза Қазақстан»: волонтеры очищают от снега дворы пенсионеров
В республике продолжается экологическая акция «Чистый четверг» партии Amanat, сообщает «24KZ». Так, в Астане и Алматы десятки волонтеров молодежного крыла расчистили дворы пенсионеров от снега.
Неравнодушные казахстанцы уверены, что такие добрые дела делают мир лучше.
Только в прошлом году в рамках акции «Таза Қазақстан» по всей стране вывезли 50 тысяч тонн мусора, а участие в очистке и благоустройстве населенных пунктов приняли 90 тысяч человек.
Болат Рахымжанов, житель г. Астаны:
- В этом году погода нестабильная. Мы боялись, что снег во дворе растает и превратится в гололед. Иногда я сам стараюсь чистить двор, но мне уже тяжело. Сегодня погода испортилась, но, несмотря на это, волонтеры пришли помочь. Огромное им спасибо.
Гульмира Актайлакова, исп. секретарь Алматинского районного филиала партии Amanat:
- Через Совет ветеранов к нам обращаются пожилые люди, а также приходят в районные акиматы или здание партии с различными просьбами. Мы не оставляем без внимания ни одно обращение.