«Таза Қазақстан»: волонтеры очищают от снега дворы пенсионеров

В республике продолжается экологическая акция «Чистый четверг» партии Amanat, сообщает «24KZ». Так, в Астане и Алматы десятки волонтеров молодежного крыла расчистили дворы пенсионеров от снега.

Неравнодушные казахстанцы уверены, что такие добрые дела делают мир лучше.

Только в прошлом году в рамках акции «Таза Қазақстан» по всей стране вывезли 50 тысяч тонн мусора, а участие в очистке и благоустройстве населенных пунктов приняли 90 тысяч человек.

Болат Рахымжанов, житель г. Астаны:

- В этом году погода нестабильная. Мы боялись, что снег во дворе растает и превратится в гололед. Иногда я сам стараюсь чистить двор, но мне уже тяжело. Сегодня погода испортилась, но, несмотря на это, волонтеры пришли помочь. Огромное им спасибо.

Гульмира Актайлакова, исп. секретарь Алматинского районного филиала партии Amanat:

- Через Совет ветеранов к нам обращаются пожилые люди, а также приходят в районные акиматы или здание партии с различными просьбами. Мы не оставляем без внимания ни одно обращение.