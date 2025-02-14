Экодефиле среди школьников прошло в Петропавловске

Учащиеся подготовили креативные костюмы из газет и полиэтиленовых пакетов. Показ организовали в рамках программы «Таза Қазақстан» как напоминание о необходимости бережного отношения к окружающему миру и его ресурсам, передаёт «24KZ».

Также школьники города соревновались в эстафете по утилизации мусора, сохранению воды и сборе экопазла. Каждому борцу за чистоту природы вручили памятные подарки.

Мидина Акимжанова, ученица 7 класса:

- Мой костюм означает, что нужно беречь экологию, так как он сделан из вторичных и подручных материалов. На его создание ушло где-то 12-14 часов. Потому что сначала нужно было сделать каркас, нарисовать на листочке свою идею — всё, что у тебя в голове. Потом подправить. Также нужно было каждый цветочек отдельно вырезать, подклеивать где-то.