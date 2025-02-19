В Усть-Каменогорске четвертый день стоит смог

Усть-Каменогорск снова накрыл смог, сообщает «24KZ». Там уже четвёртый день нет ветра.

Все выбросы предприятий, автомобилей, отопления частного сектора скапливаются в воздухе. По данным «Казгидромета», превышены предельно допустимые концентрации вредных веществ.

На Усть-Каменогорской ТЭЦ и предприятии «Казцинк» идёт масштабная проверка.

В феврале неблагоприятные метеоусловия объявляют уже второй раз.

Даулет Асанов, директор центра экологической безопасности:

- У нас практически, можно сказать, январь и вот сейчас февраль стоит очень сильное превышение, в особенности по твёрдым частицам РМ2.5, РМ10. Также периодически по газам, оксид углерода даже, который никогда проблем в городе не создавал, сейчас периодически по нему тоже превышения. Ну, и окислы серы, азота.