«Таза Қазақстан»: масштабный субботник организовали в Шымкенте

Масштабная уборка в рамках акции «Таза Қазақстан» прошла в Шымкенте, передает «24KZ». Более тысячи горожан решили помочь коммунальщикам и вышли на субботник.

Они очистили от мусора дворы многоэтажных домов, обочины дорог, а также благоустроили территорию нового микрорайона.

А активисты Молодёжного ресурсного центра уже разработали план работы на год, но для его реализации требуется больше участников. Чтобы привлечь добровольцев, они встречаются со студентами, рассказывают им о важности экологических инициатив.

Кайыржан Богенбай, зам. руководителя отдела Молодежного ресурсного центра г. Шымкента:

- «Таза Қазақстан» – это не только уборка мусора. Мы также планируем высаживать деревья и благоустраивать скверы. Важной задачей станет обустройство берегов рек. Нам нужны добровольцы, готовые вместе с нами поддерживать чистоту в родном городе.