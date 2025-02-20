«Таза Қазақстан»: первый экохаб при университете открыли в Алматы

В Шымкенте волонтёры помогли очистить от мусора строящийся проспект Кунаева, передаёт «24KZ».

Это самый большой и дорогой проект в истории города. Его реализацию разделили на семь этапов. Ожидается, что важная транспортная артерия разгрузит дорожное движение мегаполиса и обеспечит альтернативный выезд из города в сторону Ташкента. По плану движение запустят уже к концу этого года.

В микрорайоне Сауле волонтёры, объединив усилия с сотрудниками коммунальных служб, очищали территорию от строительных отходов. Акция прошла в рамках инициативы «Чистый четверг», организованной партией Amanat.

Абай Сырлыбаев, консультант филиала молодёжного крыла «Жастар рухы» партии Amanat:

- В микрорайоне Сауле по просьбе жителей мы, согласовав с администрацией, проводим уборку строительных отходов. Чтобы дышать чистым воздухом и создавать чистую окружающую среду, каждый гражданин должен начать с собственного дома и, объединившись, наводить порядок в своём микрорайоне.