Экологический мастер-класс провели для павлодарских школьников

В рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» и городского проекта «Жасыл мектеп» в Павлодаре провели экологический мастер-класс «Сосна — от семечки к саженцу», передаёт «24KZ».

В мероприятии участвовали школьники города. Специалисты рассказали им о процессе ухода за саженцами.

Жанна Темирова, руководитель детско-юношеского Центра экологии и туризма:

- Зелёный фонд — это менее 5% территории нашей планеты, и поэтому каждое дерево играет очень большую роль в увеличении количества зелёных насаждений. А экологическое воспитание всегда начинается с детства.

Таисия Рябополова, школьница:

- Мы сегодня сажали семена сосны. Я надеюсь, что у меня растение вырастет, и я его посажу на территории своей школы.