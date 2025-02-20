Павлодарские школьники изучили технологию создания экоупаковки

В рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» павлодарские школьники встретились с ведущими экологами области и посетили предприятие, которое занимается выпуском экологичной упаковки из картона, передаёт «24KZ».

Учащиеся узнали, как из вторсырья создают качественную упаковку. Им показали этапы производства, продемонстрировали оборудование и рассказали о технологиях, минимизирующих воздействие на окружающую среду.

Гульнара Кайдарова, руководитель предприятия:

- На сегодняшний день дети оторваны от действительности, от заводов. Я думаю, это очень хорошо, что они посетили наше предприятие, чтобы хотя бы знать, как делаются коробки и из чего они производятся. Мы выпускаем упаковку из экологически чистой продукции — это целлюлоза, древесина, кукурузный крахмал. Всё, что мы производим, — это экологически чистый продукт.

Сымбат Мухамедьярова, школьница:

- Нам было, правда, очень интересно! Здесь мы узнали много информации про картон, как он производится и с какими брендами сотрудничает предприятие. Это было удивительно для нас, потому что мы в таких местах, правда, впервые.