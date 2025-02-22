«Таза Қазақстан»: массовый субботник прошёл в Кызылорде 

Массовый субботник прошёл в Кызылорде в рамках экологической акции «Таза Қазақстан», передаёт «24KZ».

Приводить в порядок улицы города вышли свыше четырёхсот жителей. Участники акции очистили от мусора канавы, подготовили почву под будущие цветники. В Кызылорде поэтапно восстанавливают арычные сети. Озеленять город будут устойчивыми к местному климату сортами растений.

Гульзинат Жумабаева, заведующая сектором предприятия «Қызылорда Тазалығы»:

- На территории жилых массивов проводится работа по очистке территорий и поливных каналов, покраске мусорных баков и бордюров. В прошлом году по городу высадили 11 тысяч деревьев. В этом планируем высадить 16 тысяч саженцев.