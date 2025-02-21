Алтайские горки: развитие туризма vs сохранение природы

В Восточно-Казахстанской области планируют создать сеть горнолыжных курортов, сообщает «24KZ». В прошлом году горы Алтая в Глубовском районе посетили около 25 тысяч туристов, что подтверждает высокий спрос.

Предприниматели хотят расширить инфраструктуру, добавив новые подъёмники, но сталкиваются с проблемами выделения земель из государственного лесного фонда. В спорной ситуации разбираются эксперты сразу двух министерств. Специалисты изучают варианты, как не навредить природе и в то же время развивать туристический кластер.

Казахстанцы всё активнее встают на лыжи, и здоровый образ жизни для многих является трендом. Только в январе горы Алтая в Глубовском районе покорили почти 25 тысяч туристов, причем со всех регионов страны. Пенсионерка Римма Дмитриева на трех такси сюда добиралась из Павлодара.

Римма Дмитриева, туристка:

- Мы приезжаем из Павлодарской области, там у нас равнина. Ездим хотя бы раз в году. Мы, пенсионеры, приезжаем, с удовольствием катаемся.

Сагыныш Салыкпаев, турист:

- Приезжаем в будние дни, как получается, чтобы отдохнуть, чтобы не было очереди. Каждые выходные почти приезжаем.

Поэтому местные предприниматели вполне обоснованно готовы расширяться: к 5 канатным дорогам добавить еще две. Но пока это невозможно. Вокруг земли государственного лесного фонда, причем с не самой густой растительностью.

Владелец туристического комплекса Александр Чиликин считает себя ответственным природопользователем. Он воспроизводит лес, завозит саженцы из Сибири, но в то же время добивается выделения земель для строительства горнолыжного комплекса и соответствующих разрешений от министерств экологии, а также туризма и спорта.

Александр Чиликин, предприниматель:

- Вы сделайте, пожалуйста, понятие горнолыжный курорт, минимум 5 канатных дорог, инфраструктура, чтобы не все желающие, так как вы боитесь выводить земли из гослесфонда, а только тем, кто вложил в горнолыжный курорт. На самом деле, у нас горнолыжных курортов в Казахстане раз, два и обчёлся. По крайней мере, на этой территории большой курорт всего один.

Вячеслав Ветлугин, корреспондент:

- Сфера горнолыжного туризма в Казахстане еще требует серьезных инвестиций и развития. Потому что сегодня в стране не больше 10 подобных крупных курортов, тогда как в Европе их в разы больше. Например, в Австрии – 250, и это официальные данные экспертов.

Эксперты отрасли считают важным упростить разрешительные процедуры, необходимые для строительства крупных туристических объектов.

Сымбат Рамазанов, председатель Совета туризма Палаты предпринимателей ВКО:

- Мы всё-таки восточный регион, он имеет огромные ресурсы, которые позволяют нам развивать именно горнолыжный кластер. И это единственный регион в Казахстане, где 7 месяцев лежит снег, именно на востоке Казахстана. Нужна поддержка предпринимателям, которые работают в этом направлении, инфраструктурой помочь, строительством помочь.

Сегодня в Восточном Казахстане разрабатывают проект создания сети горнолыжных курортов в горных районах. Причем местные равняются на международные стандарты сервиса и готовы привлечь инвесторов из Швейцарии и комплексно решать, в том числе земельные вопросы, варианты аренды участков.

Ардак Мадиев, руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО:

- После того как проект будет предоставлен, пройдет экспертизу, будет признан инвестиционным, будет разработан соответствующий механизм финансирования. После этого встанет вопрос о том, чтобы дальше решать вопрос по земле.

Развивать туристический бизнес еще и экономически выгодно. В 2024 году за счет создания новых мест размещения турбизнесмены заработали свыше 200 млрд тенге. За год их доходы выросли почти на 30%. Важен и имидж страны. За последние 5 лет Казахстана на 30 позиций поднялся в международных туристских рейтингах.

Авторы: Вячеслав Ветлугин, Дмитрий Пыхтин.