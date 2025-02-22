Более 4 тысяч человек вышли на масштабную уборку в Шымкенте

В Шымкенте в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» прошёл масштабный субботник, сообщает «24KZ».

На уборку мегаполиса вышли более 4 тысяч человек. Это сотрудники коммунальных служб, госслужащие, волонтёры. Они провели генеральную уборку вдоль дорог и на территориях жилых массивов во всех районах города.

Всего собрали 510 тонн мусора, а также выполнили дополнительные работы по благоустройству. Особое внимание уделили очистке ирригационных каналов – город готовится к приходу весны. Чтобы обильные дожди не вызвали проблем, очистили и русла рек. Для проведения работ задействовали 109 единиц техники, включая грузовики, тракторы и экскаваторы.

Организаторы отмечают, что экологическая акция будет проводиться регулярно для поддержания чистоты и благоустройства мегаполиса.

Исамудин Рысбаев, председатель Совета ветеранов Аль-Фарабийского района г. Шымкента:

- В рамках этой акции я призываю всех жителей очистить свои дворы и придомовые территории от мусора, оставшегося после зимы, и подготовиться к весне. Во-первых, чистота – это залог здоровья. Во-вторых, если наш город будет ухоженным и красивым, о нём будут говорить как о культурном центре, и этим надо гордиться.