Субботники в рамках экологической акции возобновили в Таразе

В Таразе возобновили субботники в рамках экологической акции «Таза Қазақстан», сообщает «24KZ». Первую в этом году генеральную уборку провели в парке имени Рыскулбекова.

Вооружившись вениками и граблями, больше 50 волонтёров молодёжного центра очистили территорию от старой листвы, бытового мусора и подмели пешеходные дорожки. Собранный мусор погрузили в грузовик. Участников призвали соблюдать чистоту и активнее участвовать в экологических акциях.

Аналогичную очистку парков от мусора провели в Байзакском, Меркенском и Жамбылском районах.

В этом году в ходе экологической акции в регионе планируют высадить около 200 тысяч деревьев, очистить от мусора 10 тысяч километров дорог и тысячу километров каналов.

Абзал Есиркепов, директор Молодёжного ресурсного центра:

- Главная цель экологического мероприятия – привести в порядок общественные места города, очистить от мусора и сделать их красивыми. Ожидается, что в этом году в экологической акции «Таза Қазақстан» примут участие больше 10 тысяч человек из числа молодёжи. Экомероприятия будем проводить каждую неделю. Это будут не только субботники, но и различные конкурсы на тему экологии.