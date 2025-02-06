Более 100 детей ежедневно погибают в странах Азии из-за загрязнённого воздуха

Каждый день в странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона из-за грязного воздуха умирают больше 100 детей. Об этом сообщили в ЮНИСЕФ. Ежегодно с января по март, в сезон засухи, уровень загрязнения в этих регионах достигает максимальных значений, что негативно влияет на развивающийся организм, передает «24KZ».

Особенно страдают дети из малообеспеченных семей, у которых нет доступа к маскам, респираторам и очистителям воздуха. В общей сложности 500 миллионов детей живут в условиях опасного загрязнения атмосферы.