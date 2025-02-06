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Более 100 детей ежедневно погибают в странах Азии из-за загрязнённого воздуха

  • 06.02.2025, 19:11
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Каждый день в странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона из-за грязного воздуха умирают больше 100 детей.  Об этом сообщили в ЮНИСЕФ. Ежегодно с января по март, в сезон засухи, уровень загрязнения в этих регионах достигает максимальных значений, что негативно влияет на развивающийся организм, передает «24KZ».

Особенно страдают дети из малообеспеченных семей, у которых нет доступа к маскам, респираторам и очистителям воздуха. В общей сложности 500 миллионов детей живут в условиях опасного загрязнения атмосферы.

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